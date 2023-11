Maxirapina in Nike a Los Angeles, rubati 12.000 dollari di merce

Almeno 12.000 dollari di merce sono stati rubati da un negozio Nike all'interno di un centro commerciale di Los Angeles. I sospetti sono 17 - quattro donne e 13 uomini -, di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Lo riporta Abc news.

Il gruppo di ladri ha fatto irruzione nel negozio in South Alameda Street, nel quartiere di South Gate, domenica scorsa intorno alle 17:50 ora locale, ma la notizia è uscita soltanto in questi giorni quando sono stati diffusi i video delle telecamere di sicurezza. I giovani avevano i volti coperti da mascherine anti-Covid; hanno afferrato vestiti e scatole di scarpe, li hanno messi in sacchi della spazzatura blu e sono fuggiti dal negozio. Al momento non è stato effettuato nessun arresto.

Los Angeles, assieme a New York, è la città degli Stati Uniti che ha visto il maggior aumento di furti nei negozi negli ultimi quattro anni.



