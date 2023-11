Mattarella, social non sovrappongano la realtà virtuale al reale

"Il proposito di far sì che l'uso dei "social" rafforzi i vincoli relazionali propri a una società autentica, anziché cedere alla tentazione di sovrapporre una realtà virtuale a quella reale, merita apprezzamento.

Contribuire a far sì che l'esercizio della libertà di ciascuno rafforzi e garantisca la libertà di tutti rappresenta un esercizio positivo della solidarietà racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio , in occasione della XIII edizione del Festival della Dottrina Sociale, inviato al Presidente Fondazione Segni Nuovi, Alberto Stizzoli.



