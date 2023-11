Violentata alla stazione Centrale, giovane condannato a 8 anni

Per aver violentato una turista in un ascensore che porta ai binari della stazione Centrale di Milano, un 27enne di origini marocchine è stato condannato a 8 anni di carcere.

Lo ha deciso il gup Silvia Perrucci che ha accolto la richiesta del pm Alessia Menegazzo. I fatti risalgono all'alba del 27 aprile scorso. La vittima, 36enne straniera, che con i suoi bagagli alle 6 di mattina, avrebbe dovuto salire su un treno per Parigi dopo essere arrivata in città dalla Norvegia, è stata avvicinata e aggredita inizialmente già fuori dalla stazione dal giovane senza fissa dimora e senza senza documenti regolari.



