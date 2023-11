Ue, 'l'Olanda è un Paese fondatore, contiamo su di loro'

"I Paesi Bassi sono un membro fondatore dell'Unione europea" e "continuiamo ovviamente a contare sulla forte partecipazione dei Paesi Bassi all'Unione europea". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, rispondendo a una domanda sui timori di una possibile Nexit, l'uscita dei Paesi Bassi dall'Ue, all'indomani della vittoria dell'ultradestra di Geert Wilders alle elezioni politiche.

"Le elezioni si svolgono a intervalli regolari negli Stati membri e questo di per sé non mette in alcun modo in dubbio l'appartenenza di qualsiasi paese all'Ue", ha sottolineato Mamer.



