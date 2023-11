Tre bambini accoltellati fuori da una scuola a Dublino

Almeno tre bambini sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale dopo un accoltellamento avvenuto fuori da una scuola nel centro di Dublino. Lo comunica la polizia della capitale irlandese secondo cui si tratta di un "incidente grave". In base a una prima ricostruzione dei media locali, un uomo ha aggredito diverse persone.

In tutto, secondo l'emittente pubblica irlandese Rte, risultano cinque feriti, oltre ai tre bambini anche due adulti, una donna e un uomo. Quest'ultimo sarebbe lo stesso assalitore, anch'egli ricoverato in ospedale. Prima si è scagliato contro la donna e poi contro i tre bambini: la polizia locale intende interrogarlo non appena potrà. Le forze dell'ordine hanno escluso il movente terroristico e ritengono che si sia trattato di un incidente isolato e autonomo. Resta da stabilire se sia stato un raptus di uno squilibrato o un attacco ispirato da motivazioni personali. Fra i feriti due risultano in condizioni gravi, la donna e una bambina. La polizia e i servizi di emergenza erano stati chiamati per un grave incidente a Parnell Square East, nel centro di Dublino, poco prima delle 14 locali.

La zona è transennata dagli agenti mentre si sta cercando di ricostruire quanto successo.



