Salvini, sullo sciopero dei mezzi buonsenso o precetto

"Non accetto 24 ore di blocco del trasporto pubblico perché sarebbe il caos. Se applicano il buon senso non intervengo, ma se pensano di fermare tutta l'Italia per 24 ore non lo permetterò e farò tutto quello che la legge mi permette di fare". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, entrando al Forum di Conftrasporto e rispondendo a chi gli chiedeva se fosse pronto alla precettazione per lo sciopero di lunedì proclamato dai sindacati di base.



