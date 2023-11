Salvini si commuove ricordando Maroni, 'era il migliore'

"Roberto Maroni è l'esempio di come un uomo di parte possa essere uno dei migliori servitori delle istituzioni. Difficile fare il ministro dell'Interno dopo di lui che è stato il migliore". Si commuove il vicepremier Matteo Salvini ricordando al Viminale l'ex ministro dell'Interno e segretario della Lega ad un anno dalla morte. "In Lega - afferma Salvini - quando c'era qualcosa di scomodo, quando c'era una mission impossibile Umberto Bossi chiamava Maroni. Fu determinante nel periodo più difficile per la Lega. Era orgoglioso delle forze di polizia e del suo movimento, non dimenticava mai le sue radici. Ricordo i suoi consigli; quando mi disse 'sei tu il prossimo segretario della Lega', io pensai a quanto era complicato dopo due giganti come Bossi e Maroni.

Gli mancava il tempo sottratto alla famiglia. Alla domanda se ne varrà la pena, la risposta era sempre sì".



