Lollobrigida, è valsa la pena di essere a Caivano

"E' valsa la pena di essere a Caivano certamente, penso sia dovere di tutti ma soprattutto delle istituzioni garantire la propria presenza li dove serve in tutti i modi possibili seguendo tutte le leggi ma confermando che il primo obiettivo è fare le cose e farle per la popolazione. Del resto siamo qui per questo, non avrebbe senso alcuno che le istituzioni rinunciassero al loro dovere anche trovando motivazioni legittime ma che impediscono di fare quello che va fatto". Lo ha detto all'ANSA il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine della prima giornata del Forum dell'agricoltura e Alimentazione della Coldiretti, in merito alla polemica sulla fermata del Frecciarossa in ritardo, fermato per consentire al ministro di scendere.



