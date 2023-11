Landini, 'domani sono in piazza, io non posso fermare i treni'

"Apprezzo che dalla precettazione siamo passati alla convocazione. Però vorrei far presente che domani c'è lo sciopero nelle regioni del Nord, io sono alla manifestazione a Torino, Bombardieri è a Brescia. Se vogliono avere un incontro anche con noi serve un altro orario che non sia le 15.30. Così non siamo nelle condizioni di poter esserci perché non abbiamo il dono dell'ubiquità e noi non abbiamo neanche la possibilità di fermare treni o aerei, dobbiamo rispettare le regole". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell'iniziativa "L'Europa di Domani", a proposito della convocazione a palazzo Chigi domani pomeriggio sulla manovra.



