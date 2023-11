L.Fontana, funzioni Consap a vantaggio della collettività

"Sono lieto che la Camera dei deputati ospiti l'evento odierno dedicato alla Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici nella ricorrenza dei 30 anni dalla sua istituzione. Consap svolge funzioni a vantaggio della collettività e delle categorie di cittadini bisognose del supporto dello Stato". Lo ha detto il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, durante il discorso di apertura del convegno organizzato in occasione del trentennale dalla fondazione di Consap."Nata nel 1993, nel momento della privatizzazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Consap si è occupata all'inizio delle cosiddette 'cessioni legali' - ha aggiunto Fontana -. Nel corso degli anni ha però assunto sempre maggiore rilievo la gestione dei fondi di garanzia e di solidarietà. Tra questi, il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada e il Fondo Estorsione, Mafia e Usura, successivamente ampliato a favore di ulteriori categorie di vittime di violenza. Pur mantenendo la gestione di questi fondi storici, essa ha diversificato la sua utenza, rivolgendosi non soltanto ai cittadini, ma anche a categorie specifiche come gli esercenti, le banche e le imprese - ha spiegato il presidente della Camera -. Sono tappe di una storia nella quale l'azienda ha dimostrato la propria affidabilità e una spiccata capacità strategica nella volontà di rinnovarsi. Il fondamentale servizio che Consap svolge attesta l'alto valore sociale della sua attività. Consap è infatti diventata un punto di riferimento per la gestione di misure governative rivolte a soggetti diversi, tra cui giovani, famiglie e imprese. Auspico quindi che questo modello virtuoso di sinergia tra pubblico e privato possa continuare a essere un ponte tra le istituzioni e i cittadini, una realtà dell'Italia più produttiva ed efficiente. Rivolgo a Consap, ai suoi dipendenti e ai suoi amministratori l'augurio di proseguire in questa direzione nel suo fondamentale ruolo sociale", ha concluso Fontana.



