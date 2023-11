Hamas conferma l'inizio della tregua da domani alle 7

Il braccio armato di Hamas, le brigate Ezzedine al-Qassam, ha confermato con un comunicato che la tregua a Gaza mediata dal Qatar "inizierà venerdì mattina alle 7" locali, le 6 in Italia. "Durerà quattro giorni a partire da venerdì mattina e comprende un arresto completo delle attività militari", afferma Hamas.

Durante questo periodo, precisa la nota di Hamas, "50 prigionieri sionisti (ostaggi, ndr) donne e bambini sotto i 19 anni saranno rilasciati" in cambio, per ciascuno di loro, del rilascio di "tre prigionieri palestinesi, donne e bambini".





