La Borsa di Milano apre la seduta in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,23% a quota 29.220 in apertura. Sugli scudi LEonardo (+1,39%), nene Tenaris (+0,8%) e A2A (+0,75%) mentre soffrono le banche. Unicredit cede lo 0,49%, Mediobanca lo 0,28%, Intesa Sanpaolo lo 0,2 per cento.

Fuori dal listino principale bene Mfe dopo i conti (A +1,27%; B +1,5%).



