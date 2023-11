Borsa: l'Europa chiude positiva, salgono i titoli di Stato

Le Borse europee chiudono in rialzo, nel giorno in cui Wall Street è chiusa per il giorno del ringraziamento. Dopo i dati Pmi ed i verbali della Bce, l'attenzione degli investitori si concentra sull'andamento della crescita economica e sulle prossime mosse delle banche centrali sulla politica monetaria. In rialzo i titoli di Stato con i mercati che guardano alle decisioni della Germania sul debito.

Seduta positiva per Parigi (+0,24%), Francoforte (+0,23%) e Londra (+0,19%).



