Schlein, ho sentito Meloni, serve educazione nelle scuole

"La violenza di genere è strutturale, non basta la repressione - domani sarà approvata una legge se non si fa la prevenzione - se non rendiamo obbligatoria l'educazione al rispetto. Senza un lavoro culturale non fermeremo la mattanza, serve l'educazione, la cultura e bisogna agire dentro le scuole". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, nella relazione alla direzione Pd, ricordando: "ho sentito Meloni". "Almeno sul contrasto alla mattanza lasciamo da parte l'aspro scontro politico, proviamo a far fare un passo in avanti al Paese. Approviamo una legge che renda obbligatoria l'educazione al rispetto all'affettività"



