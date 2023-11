Ministri degli Esteri arabi e islamici domani a Roma

Una delegazione di ministri degli Esteri della Lega Araba e dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica è attesa domani a Roma dopo le tappe in Cina, Russia, Gran Bretagna e Francia, nell'ambito di una missione, fa sapere la Turchia, "per intraprendere iniziative per fermare la guerra a Gaza e garantire una pace permanente". I ministri - tra cui dovrebbero esserci quelli di Arabia Saudita, Giordania, Egitto, Turchia, Palestina - saranno ricevuti secondo quanto si apprende dal titolare della Farnesina Antonio Tajani.





