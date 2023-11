Israele ha ricevuto la lista degli ostaggi che saranno rilasciati nel primo giorno di tregua.

Lo ha riportato la tv Canale 12 secondo cui Israele non pubblicherà i nomi prima che siano rilasciati per "evitare fase speranze tra i familiari se l'accordo non dovesse concretizzarsi". La lista - ha aggiunto la tv - è stata data al capo del Mossad David Barnea che si trova in Qatar.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA