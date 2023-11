Una 19enne è stata aggredita sessualmente la scorsa notte in piazza della Scala a Milano, da un giovane senza fissa dimora che aveva conosciuto a tarda sera in centro. Mentre l'uomo stava cercando di portarla in un appartamento, la giovane è riuscita a fare il gesto antiviolenza delle 4 dita nel pugno a una cameriera che ha capito e ha chiamato la Polizia, che lo ha bloccato poco dopo.



