Granelli: Noi motore del made in Italy, liberate nostre energie

"La politica deve riconoscere concretamente il nostro ruolo di costruttori di futuro eliminando i tanti ostacoli che frenano i nostri sforzi per agganciare la ripresa". Il presidente Marco Granelli lo sottolinea dall'assemblea di Confartigianato. Riconosce "impegno" del Governo e la necessita di "un equilibrio" nella manovra. "Tuttavia c'è ancora molto da fare per liberare le nostre energie", dice: "4,5 milioni di artigiani, di micro e piccole imprese italiane, con 11 milioni di addetti, sono il motore del made in Italy che va alimentato con il carburante della fiducia. Abbiamo bisogno di un ambiente favorevole al fare impresa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA