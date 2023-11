Gentiloni, c'è chiaro interesse Paesi Ue a chiudere su Mes

"E' chiaro che non c'è formalmente alcun legame" tra la questione del Mes e la riforma del Patto "Dopodiché in termini politici ognuno può fare le conclusioni che ritiene" ed "è chiaro che c'è un interesse da parte dei Paesi Ue a giungere ad una conclusione sull'emendamento allo statuto del Mes che è stato adottato all'unanimità più di due anni fa. Che questa partita la si voglia chiudere è chiaro e comprensibile". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni rispondendo a chi gli chiede se una ratifica del Mes entro l'anno da parte dell'Italia non possa facilitare i negoziati sul Patto.



