(ANSA-AFP) - MOSCA, 19 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin, che ha saltato la riunione dei leader del G20 di settembre in India, parteciperà in videoconferenza al vertice virtuale del Gruppo dei Venti previsto per mercoledì, ha annunciato oggi la televisione di Stato russa. "Vladimir Putin parteciperà al vertice virtuale del G20", ha detto il canale televisivo Vesti specificando il programma del presidente russo la prossima settimana. (ANSA-AFP).



