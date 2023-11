Entro il 16 marzo le comunicazioni per il bonus vista

"Bonus vista": fissati modi e tempi per comunicare i rimborsi diretti del bonus vista all'Agenzia delle Entrate. Si tratta del contributo di 50 euro per chi vuole comprare nuove lenti.

Le informazioni - spiega l'agenzia sulla sua webzine FiscoOggi - dovranno essere messe a disposizione dell'Agenzia entro il 16 marzo 2024, in modo da poter essere utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha infatti stabilito in un recente provvedimento le modalità e i termini che il ministero della Salute dovrà osservare per comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai rimborsi erogati dal primo gennaio 2021 allo scorso 4 maggio, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.



