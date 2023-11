Codacons, 'rincari enormi dei voli di Natale per le Isole'

In poco più di due settimane i prezzi dei biglietti aerei per volare su Sicilia e Sardegna nel periodo natalizio hanno registrato aumenti vertiginosi che raggiungono, a seconda della tratta, punte del +78%. Lo denuncia oggi il Codacons.

L'associazione ha messo a confronto i dati raccolti il 2 novembre con quelli raccolti oggi sulle piattaforme di prenotazione. Il rincaro più forte riguarda la tratta Torino-Cagliari: partendo il 24 dicembre (entro le ore 17) si spendevano 84 euro acquistando il biglietto il 2 novembre scorso (volo di sola andata), mentre oggi servono almeno 150 euro, un incremento del +78,5%.

Per volare da Roma a Catania il 22 dicembre, il biglietto passa dagli 82 euro di inizio novembre agli attuali 127 euro, con un aumento del +54,9%; da 94 euro a 140 euro se si parte il 23 dicembre (+48,9%). La tratta Milano-Catania rincara del +48,5% in pochi giorni, mentre da Firenze a Catania occorre mettere in conto una maggiore spesa del +33,7%. Proibitivi i biglietti da Bologna: servono 342 euro per volare il 22 dicembre a Palermo, 314 euro se si parte il 23 dicembre, e 291 euro se si è diretti a Cagliari il 22 dicembre, con un rincaro in questo caso del 64,4% (aumenti superiori al 52% se si parte il 23 o 24 dicembre). Aumentano del 60,7% i prezzi dei voli da Venezia su Cagliari, con il biglietto del 23 dicembre che passa dai 145 euro di inizio novembre agli attuali 233 euro.



