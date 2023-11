Netanyahu, 'fino a ora nessun accordo sugli ostaggi'

"Ci sono voci infondate: fino ad ora nessun accordo è stato raggiunto sugli ostaggi, ma quando ci sarà lo diremo subito". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in conferenza stampa. "Io - ha aggiunto riferendosi alla manifestazione svoltasi oggi a Gerusalemme sotto il suo ufficio - marcio con voi. Tutto il popolo di Israele marcia con voi. Comprendiamo la vostra sofferenza e l'incubo che vivete".

''Tutti i leader di Hamas sono passibili di morte'', ha affermato il premier israeliano, rispondendo alla domanda di un giornalista che chiedeva se negli obiettivi della campagna in corso contro Hamas ci fossero anche suoi leader che risiedono all'estero, ''come ad esempio nel Qatar''.



