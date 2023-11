Fatto esplodere in volo il razzo Starship di SpaceX

E' esploso il razzo Starship della SpaceX. Progettato per raggiungere la Luna e Marte, il razzo di Elon Musk non ha superato il secondo test in volo. Tre minuti dopo il lancio Starship si era separata con successo dal booster. Quindi il booster è esploso; il secondo stadio ha proseguito il volo, ma prima che Starship potesse raggiungere l'orbita, il centro di controllo di SpaceX ha perso i contatti e circa 12 minuti dopo la navetta è stata fatta esplodere.

"Il test di oggi è un'opportunità per imparare e poi volare di nuovo": così l'amministratore capo della Nasa, Bill Nelson, ha commentato su X il secondo test in volo della Starship, il sistema costituito da un razzo e una navetta che la SpaceX sta mettendo a punto per le future missioni su Luna e Marte. "Il volo spaziale è un'avventura audace, che richiede spirito positivo e innovazione", scrive. "Congratulazioni ai team che hanno fatto progressi nella prova di volo di oggi", conclude aggiungendo che "insieme, Nasa e SpaceX riporteranno l'umanità sulla Luna, su Marte e oltre".



