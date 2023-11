Sangalli, usura fenomeno codardo,si combatte con la condivisione

"La crescita dell'usura preoccupa fortemente. E' un fenomeno codardo e criminale che si nutre e si sviluppa soprattutto nei momenti di crisi economica, per difficoltà di accesso al credito e mette a rischio la vita di un'impresa". Lo ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in occasione della presentazione del libro 'Sotto Strozzo'. "L'usura trova spazio nel silenzio di chi non riesce a denunciare" ma invece "si combatte nella condivisione che restituisce dignità a chi si è rivolto agli strozzini perché fa di una drammatica esperienza personale un insegnamento a disposizione di altri e così cambia la vita di tutti", ha spiegato Sangalli, sottolineando che "di fronte al coraggio della condivisione le istituzioni, le forze dell'ordine ma anche le organizzazioni imprenditoriali, come la nostra, devono sempre essere pronte a rispondere". Per cui "abbiamo gli strumenti per contrastare l'usura, ma occorre più fiducia e collaborazione con le Istituzioni e con le forze dell'ordine e più radicamento della cultura della legalità," ha concluso il presidente di Confcommercio.



