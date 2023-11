Erdogan, Israele uccide 13mila persone violando la Torah

Il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, in un conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha sostenuto che Israele a Gaza ha ucciso "13 mila persone" e anche "bambini" violando quindi precetti ebraici della "torah".

"Bombardare ospedali o uccidere bambini non è nella Torah.

Non si può fare", ha detto Erdogan, il quale ha sottolineato che gli israeliani - incomparabilmente più forti di Hamas dato che dispongono dell'arma "atomica" - "bombardano gli ospedali": di fronte a tutto questo "non dovremmo levare la nostra voce?" ha chiesto retoricamente Erdogan.



