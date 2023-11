Calcio: Euro 2024; Italia-Macedonia del Nord 5-2

Passo avanti dell'Italia verso Euro 2024, nella penultima giornata delle qualificazioni gli azzurri hanno battuto 5-2 la Macedonia del Nord. Gli azzurri, seppur con qualche brivido di troppo, spazzano via la Macedonia, prima con il gol di testa di Darmian e poi con un Federico Chiesa da impazzire autore di una doppietta.Nella ripresa la Nazionale rallenta e arriva il gol degli ospiti con Atanasov e dopo tante occasioni azzurre sprecate ecco anche il 3-2 sfortunato con Donnarumma tradito dalla deviazione di Acerbi sotto porta. Nel finale ci pensa Raspadori a rompere definitivamente il tabù macedone con il bel gol del 4-2. La chiude definitivamente El Shaarawy entrato nel finale. Ora la Nazionale può volare a Leverkusen con un pizzico di ottimismo in più per la partita decisiva alle qualificazioni degli Europei 2024 contro l'Ucraina di lunedì prossimo dove avrà la possibilità di contare su due risultati su tre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA