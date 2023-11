Borsa Milano solida con Europa in attesa Moody's, spread 176

Mercati positivi in attesa della decisione di Moody's sul rating dell'Italia: in Borsa a Milano l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,82% a 29.498 punti, l'Ftse All share in rialzo dell'identico 0,82% a quota 31.447.

In Europa il listino azionario migliore è stato quello di Londra, salito dell'1,2% finale, seguito da Madrid in aumento di un punto percentuale. Parigi ha chiuso invece in crescita dello 0,9% e Francoforte dello 0,8%, con Amsterdam più cauta ma comunque positiva dello 0,6%.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si è mosso in leggero aumento, con il differenziale che ha concluso la giornata a 176 punti base contro i 173 dell'avvio di seduta. Il rendimento del prodotto del Tesoro è calmo al 4,34%.

Bene l'euro che ha provato a raggiungere quota 1,09 contro il dollaro e forte il petrolio, che prova a tenere quota 75 dollari al barile. Debole invece il gas: il future sul metano con consegna a dicembre ha chiuso in calo dell'1,7% a 45 euro al Megawattora.

In questo quadro in Piazza Affari, buoni acquisti su Saipem (+3%), seguita da Diasorin in aumento del 2,7%. Bene anche Amplifon e Leonardo, salite entrambe dell'1,9%, con Prysmian in rialzo dell'1,8% e Pirelli dell'1,7%.

Fiacca invece Generali dopo i conti (-0,6% a 19,46 euro), mentre tra i titoli principali è scivolato Interpump, in calo finale del 2,1% a quota 42,24.



