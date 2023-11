Sindacati Ita-Luftansa, 'Ue approvi presto la partnership'

"In qualità di rappresentanti ditutte le categorie dei lavoratori di Ita Airways e del gruppo Lufthansa, sosteniamo pienamente la partnership industriale e l'ingresso del gruppo Lufthansa in Ita Airways. Chiediamo alla Commissione europea di approvare e sostenere l'operazione in modo tempestivo, al fine di mantenere il primato europeo sulle infrastrutture critiche del trasporto aereo". E' quanto affermano in una dichiarazione congiunta i sindacati dei due gruppi, Filt Cgil, Uiltrasporti, Anpac, Vereinigung cockpit, Aeropers, Aca, Vida, Verdi, Ufo che ritengono il passaggio importante anche per la salvaguardia dei posti di lavoro.

"Questo sviluppo - affermano i sindacati nella dichiarazione diffusa in italiano e in tedesco - è la strada giusta per Ita e arriva al momento giusto per salvaguardare i posti di lavoro e le condizioni di lavoro come personale di terra, di cabina e piloti. È anche un passo fondamentale per mantenere l'aviazione europea forte e affidabile per i cittadini e per l'economia"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA