Scommesse: Gravina, Florenzi? No condizioni per preoccuparsi

"Florenzi è uno dei casi che ho letto sulla stampa. Non mi sembra ci siano le condizioni che possono destare preoccupazione. Non abbiamo notizie specifiche circa la parte sportiva quindi non siamo stati informati di posizioni negative per quanto ci riguarda. Quando ne verremo a conoscenza adotteremo come sempre fatto la doppia scelta di punire severamente ma di accompagnare anche con un processo di recupero. Ma per ora non abbiamo nulla".

Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo il consiglio federale, parlando delle indagini per il caso scommesse con la Procura di Torino che indaga anche su Alessandro Florenzi.

A chi gli chiede se teme che il filone possa allargarsi ad altri calciatori ha poi risposto: "Sento del fenomeno che si sta allargando da tanto tempo. Ad oggi mi attengo ai fatti sennò cadiamo nel qualunquismo che non fa bene a nessuno. Io mi attengo ai numeri che sono di due casi accertati. Di altri non abbiamo elementi".



