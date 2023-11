Migliora il saldo commerciale, dimezzato deficit energia

Il saldo della bilancia commerciale dell'Italia a settembre 2023 è in surplus, con un avanzo di 2,346 miliardi euro. Un anno prima c'era un disavanzo di 6,693 miliardi dovuto all'energia. Le stime dell'Istat indicano che il deficit energetico (pari a 5,182 miliardi) è più che dimezzato in un anno (era pari a 12,390 miliardi), mentre l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici aumenta da 5,697 miliardi di settembre 2022 a 7,528 miliardi di settembre 2023.





