Maggioranza, delega al governo per 'retribuzione equa'

Il governo, entro sei mesi, "è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro" una serie di decreti legislativi "in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva" al fine di "garantire l'attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice a una retribuzione proporzionata e sufficiente, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione". Lo prevede l'emendamento di maggioranza sul salario minimo in esame in commissione alla Camera. La proposta è firmata da tutti i capigruppo del centrodestra in commissione. Tra gli obiettivi quello di "assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi"



