"Dobbiamo dare fiducia alle imprese.

Ci sarà un rapporto nuovo e collaborativo con l'amministrazione finanziaria. Se un'impresa mette in evidenza la sua attività e quali rischi possono derivare da questa attività, avviando un dialogo con l'amministrazione finanziaria, si potranno evitare sanzioni amministrative e penali". Lo ha affermato il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, parlando dei decreti fiscali in arrivo in cdm.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA