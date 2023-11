Il Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto sicurezza

Il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto sicurezza particolarmente corposo che prevede numerose novità. Tra le più importanti, viene spiegato, più tutele per le Forze dell'ordine oggetto di violenza o lesioni, l'introduzione di un nuovo reato per punire chi partecipa e/o organizza rivolte nelle carceri, il contrasto alle occupazioni abusive con procedure lampo per la liberazione degli immobili, la stretta alle truffe nei confronti degli anziani, misure specifiche anti-borseggio e anti-accattonaggio dei minori.

"Sono orgogliosa dell'importante 'pacchetto sicurezza' approvato oggi", ha scritto poco dopo l'approvazione la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, elencando alcune delle iniziative più rilevanti.



