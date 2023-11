Sunak, legge d'emergenza per affermare Ruanda è sicuro

Il Regno Unito vuole introdurre una legge di emergenza per affermare che il Ruanda è un Paese terzo sicuro. Lo ha annunciato il premier britannico Rishi Sunak nel corso di una conferenza stampa dopo che la Corte Suprema ha dichiarato illegale il piano per il trasferimento in aereo dei richiedenti asilo nello Stato africano. "Non permetterò che un tribunale straniero blocchi questi voli", ha aggiunto il ;;primo ministro conservatore riferendosi in particolare alla Corte europea dei diritti dell'uomo. "Sono pronto a fare ciò che è necessario per farli decollare", ha dichiarato Sunak.



