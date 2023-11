Meloni, il dumping crea il muro della concorrenza sleale

"È necessario garantire il più possibile pari condizioni con le imprese straniere, con i sistemi più produttivi delle altre nazioni, europee e non.

Questo vuol dire ad esempio stesse regole e stesse tutele nel mondo del lavoro, sistemi fiscali allineati, medesime regole produttive, con riferimento per esempio all'ambiente. Il dumping salariale, fiscale, ambientale erige un muro che si chiama concorrenza sleale, un muro che limita la competitività di coloro che lo subiscono". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'assemblea nazionale di Federmanager.



