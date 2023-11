Gaza: Usa, non vogliamo vedere scontro a fuoco in ospedale

"Non vogliamo vedere uno scontro a fuoco in un ospedale": lo ha detto un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca commentando la notizia dell'ingresso delle Forze di difesa israeliane nell'ospedale al Shifa di Gaza. Lo riporta la Bbc.

"Non siamo favorevoli a colpire un ospedale dall'alto e non vogliamo vedere uno scontro a fuoco in un ospedale dove persone innocenti, persone indifese, malati che cercano di ottenere le cure mediche che meritano si ritrovano nel fuoco incrociato", ha dichiarato il portavoce.



