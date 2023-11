Il presidente americano Joe Biden ha parlato martedì pomeriggio con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e ha discusso "a lungo degli sforzi in corso per garantire il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas, tra cui molti bambini e un certo numero di americani". Lo rende noto la Casa Bianca, come riportano i media internazionali.



