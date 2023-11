Esercito, 'trovate armi e risorse di Hamas' in area Shifa

Nell'operazione in corso allo Shifa i soldati israeliani hanno trovato armi e risorse di Hamas nell'area che "indicano la presenza del gruppo terroristico". Lo ha fatto sapere l'esercito secondo cui non ci sono indicazioni di ostaggi israeliani tenuti al momento nell'ospedale, ma si ritiene che l'operazione possa portare "informazioni di intelligence sui rapiti". L'esercito ha poi sottolineato che "non ci sono state frizioni" tra soldati, medici e pazienti dell'ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA