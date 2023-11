L'inflazione in calo negli Usa ha allentato le tensioni sulle Borse e fa scommettere su uno stop al rialzo dei tassi e ora il dato inglese punta l'attenzione sulle mosse della Bank of England. A beneficiarne sono per ora i listini che aprono in rialzo: Londra sale dello 0,79% in apertura, Francoforte dello 0,11% e Parigi resta invariata.





