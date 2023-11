Borsa di Hong Kong vola con l'inflazione Usa, chiude a +3,92%

La Borsa di Hong Kong festeggia con l'inflazione Usa, salita a ottobre di appena il 3,2% e in frenata per la prima volta in quattro mesi, alimentando le aspettative di una pausa della Federal Reserve sul rialzo dei tassi d'interesse: l'indice Hang Seng balza del 3,92%, a 18.079,00 punti. Sugli scudi i titoli hi-tech, tra Alibaba e Tencent in rialzo di circa il 5%, e JD.com oltre il 6%.

Positivo, inoltre, è l'impatto delle vendite al dettaglio cinesi di ottobre, salite del 7,6% su base annua contro il 7% stimato dagli analisti, al passo più veloce degli ultimi 5 mesi: un dato che alimenta la fiducia su un'economia ancora incerta.



