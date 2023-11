Universal acquisisce i diritti francesi del film di Cortellesi

Universal Pictures International ha acquisito i diritti francesi di C'è ancora domani, il film di esordio alla regia di Paola Cortellesi, in un accordo mediato da Vision Distribution. Lo annuncia in esclusiva Deadline.

Il film sta ottenendo un enorme successo al botteghino in Italia, con quasi due milioni di spettatori dal lancio nelle sale il 26 ottobre, per un incasso di circa 13 milioni di euro.

È il miglior risultato per un film italiano quest'anno e il maggior incasso dall'inizio della pandemia nel 2020.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA