Stoltenberg, in Ucraina difficile situazione sul campo

"La situazione sul piano di battaglia è difficile e questo ci deve spingere ancora di più ad aiutare l'Ucraina, perché non possiamo permettere a Putin di vincere questa guerra". Lo ha detto Jens Stoltenberg, Segretario Generale della Nato, arrivando al Consiglio Difesa Ue, dove si discuterà della protezione delle infrastrutture critiche. "Fino adesso non abbiamo visto reali intenzioni da parte di Mosca di arrivare a un accordo con l'Ucraina, ecco perché bisogna sostenerla in modo che arrivi ai negoziati da una posizione di vantaggio", ha detto commentando i rumors che gli alleati vogliano finalmente l'apertura di negoziati con Mosca



Riproduzione riservata © Copyright ANSA