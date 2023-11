Jorginho, non ho mai pensato di lasciare la Nazionale

"'Non ho mai pensato di lasciare l'azzurro, neppure dopo la Nations League: sento che non ancora tanto da dare e da fare in Nazionale, vorrei riprovare ciò che ho sentito durante l'Europeo". Lo ha detto Jorginho intervenendo a Coverciano dove insieme ai compagni di squadra dell'Italia sta preparando il doppio impegno con Macedonia del Nord e Ucraina che valgono il pass a Euro2024.

"Radio Jorginho è sempre accesa - ha continuato il centrocampista italo/brasiliano sorridendo a chi gli ha ricordato un'etichetta che gli era stata affibbiata due anni fa -. L'obiettivo è sempre stato aiutare la squadra e le critiche, quando ci sono state, mi sono servite a cercare dì migliorare sempre. La mia esperienza oggi cerco di trasmetterla anche ai compagni. Ed è importante per me anche regalare gioia ai tifosi.

Se tra i miei obiettivi c'è anche il Mondiale? Li ho ma me li tengo per me, di sicuro aiutano a darmi motivazioni ogni giorno, se non li hai allora devi smettere".



