Italia Solare, 'fotovoltaico aiuta clima, ma restano criticità'

Il fotovoltaico può dare una spinta rilevante al raggiungimento degli obiettivi europei sul clima, ma le soluzioni individuate a livello nazionale presentano ancora criticità.

Ne è convinta Italia Solare, associazione del terzo settore che supporta la produzione e distribuzione dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico.

In Italia, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (Pniec) pone degli obiettivi al 2030 "estremamente ambiziosi", spiega Rolando Roberto, vicepresidente Italia Solare e coordinatore del gruppo di lavoro agro-fotovoltaico e fotovoltaico nel territorio. "Dobbiamo raddoppiare la velocità di installazione - prosegue. A oggi siamo effettivamente in ritardo sia per gli iter autorizzativi che sono molto lenti, sia per le problematiche legate alla connessione", prosegue. Secondo Roberto un ruolo "importante potrà essere svolto dal fotovoltaico di tipo agricolo, detto anche agro-fotovoltaico, ma è una tecnologia ancora sperimentale". Per quanto riguarda, invece, la bozza del decreto Aree Idonee, Roberto sottolinea gli "aspetti critici" tra cui la definizione "di aree molto complesse, spesso anche interregionali" per cui "occorre una maggiore perimetrazione". Inoltre l'agro-fotovoltaico "è più costoso rispetto al fotovoltaico a terra, il che renderebbe meno competitiva la possibilità di realizzare a basso costo l'energia elettrica. L'altro aspetto riguarda il maggiore impatto paesaggistico e quindi le maggiori problematiche possibili a livello autorizzativo". Da Italia Solare sono convinti, inoltre, che il fotovoltaico possa fornire un deciso contributo al risparmio sulle bollette di famiglie e imprese. "Negli ultimi anni il fotovoltaico è sceso tantissimo di prezzo, è molto più abbordabile e il tempo di ritorno di un investimento in un impianto fotovoltaico è davvero di pochi anni", sostiene Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare. "Non solo attraverso l'auto produzione, ma anche tramite la condivisione di energia tra più soggetti, consentendo una riduzione significativa dei costi dell'energia per tutto il paese, per le famiglie e per le imprese" e questo "significa maggiore competitività".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA