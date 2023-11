Giorgetti, sciopero è un diritto ma la manovra è pro-dipendenti

"I sindacati hanno la totale legittimità a scioperare, però dire che questo sia un governo che non ha a cura gli interessi dei lavoratori dipendenti, questa critica proprio no: l'unica parte espansiva della manovra è proprio questa". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in audizione. "Se si sommano 11 miliardi della decontribuzione confermata, 4,6 miliardi di sconto Irpef, 5 per rinnovo dei contratti della pa,1,6 miliardi per i fringe: si arriva a una cifra che è i due terzi dell'intera manovra, diretta a famiglie con redditi medio bassi e lavoratori dipendenti".



