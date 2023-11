Feijòo, 'l'Ue intervenga contro l'amnistia di Sanchez'

"Quanto sta accadendo in Spagna è capitato solo poche volte a Paesi europei come Romania, Ungheria e Polonia. E' necessario che l'Unione europea intervenga contro questa amnistia, che è contro lo stato di diritto". Lo afferma il leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo, rispondendo all'ANSA durante un briefing con la stampa straniera nella sede del partito.

Feijòo non ha precisato se il Pp intenda denunciare Sanchez alla Corte di Giustizia Ue. "Per ora aspetto il dibattito sul tema in programma presto nel Parlamento europeo. Tuttavia - ha concluso - il testo dell'amnistia già consente alla Commissione di chiedere chiarimenti al governo".



