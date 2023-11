Il capo dello Shin Bet (Sicurezza interna israeliana) Ronen Bar è in Egitto dove sta incontrando ufficiali di alto livello per promuovere l'accordo sugli ostaggi. Lo ha riferito Haaretz.

"La visita del capo dello Shin Bet in Egitto si è limitata a discussioni volte ad attuare una tregua umanitaria e alla questione dello scambio di prigionieri". Lo ha segnalato l'emittente Al Qahera News su X citando fonti ufficiali.



