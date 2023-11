Usa 2024: senatore afroamericano Tim Scott lascia

Tim Scott, l'unico senatore afroamericano repubblicano e l'unico candidato presidenziale afroamericano, ha annunciato a sorpresa che sospende la sua campagna per la Casa Bianca. La mossa, che di fatto equivale ad un ritiro, segue quella analoga dell'ex vicepresidente Mike Pence e restringe il campo dei rivali repubblicani, dove ora la lotta per il secondo posto dietro a Donald Trump è tra l'ex ambasciatrice all'Onu Nikky Halei, in ascesa, e il governatore della Florida Ron Desantis, in calo.



