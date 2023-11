Un uomo ha aperto il fuoco in un'abitazione a San Giorgio su Legnano (Milano) ferendo in modo grave la compagna di 35 anni. Quindi ha rivolto l'arma, pare regolarmente detenuta, verso se stesso uccidendosi. Il fatto è accaduto oggi poco dopo le 13.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, che stanno ricostruendo l'accaduto, e i soccorritori del 118.

La 35enne è stata trasportata in ospedale a Legnano in codice rosso.



